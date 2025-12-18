TCE-RS instala placas que marcam altura da enchente de 2024 em seus prédios

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Inspirado em propostas semelhantes já implantadas no centro da cidade, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) instalou no início do mês placas que marcam o nível alcançado pelas águas nos prédios do órgão atingidos pela enchente de 2024 na Capital.
As placas foram colocadas nos prédios localizados na região central de Porto Alegre: na sede, no Serviço de Perícias Médicas (SPM) e, futuramente, também no anexo.
No prédio-sede, por exemplo, a água atingiu a altura de 1,85 metro.