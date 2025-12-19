STM esclarece que não há, no momento, processo de perda de patente de Bolsonaro

Presidente está preso na sede da Polícia Federal, em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Superior Tribunal Militar (STM) divulgou nesta sexta-feira (19) um comunicado para esclarecer que não tramita, no momento, nenhum processo de perda de patente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro.

A medida do STM foi tomada após a circulação de notícias falsas de que o tribunal teria aceitado a chamada Representação por Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato do ex-presidente, protocolada pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN).

O órgão esclarece que, conforme a Constituição Federal, cabe exclusivamente ao Ministério Público Militar (MPM) apresentar ao STM tal representação.

O STM também informou que recebeu, no dia 9 de dezembro, uma Representação Criminal/Notícia-crime apresentada pela deputada, contendo informações sobre as condenações e solicitando providências. No entanto, ressaltou que essa representação não deve ser confundida com o processo de perda de patente.

Veja a nota completa:

O Superior Tribunal Militar (STM) esclarece que não tramita nesta Corte neste momento nenhuma Representação de Indignidade contra oficiais militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Penal sobre os episódios relativos aos atos do 8 de janeiro.

Conforme a Constituição Federal (Art. 142, § 3º, incisos VI e VII), cabe somente ao Ministério Público Militar (MPM) apresentar ao STM representação de indignidade contra oficiais militares condenados à pena privativa de liberdade superior a dois anos.

Esta Corte recebeu no dia 9 de dezembro uma Representação Criminal/Notícia crime apresentada pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) contendo informações sobre as citadas condenações e solicitando providências. Esta representação não deve ser confundida com Representação de Indignidade, pois constitui um mero pedido de encaminhamento.

O ministro José Barroso Filho, sorteado relator do pedido da deputada, deferiu nesta quinta-feira (18) o encaminhamento dos autos ao MPM.