RS ganhará escultura de quatro metros de altura do Cavalo Caramelo 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Um dos símbolos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o Cavalo Caramelo se tornará um monumento no Vale do Taquari. Com quatro metros de altura, a obra ficará às margens da BR-386, em Estrela, e será doada pelo escultor pernambucano Ranilson Viana.
O anúncio foi feito pelo prefeito de Sério, Moisés de Freitas, durante a assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), em Arroio do Meio. Freitas está deixando a presidência da entidade.
— Vamos construir a sede própria da Amvat e então ficará ali próximo, em uma área pública do município de Estrela, que cede o espaço para que seja ali colocada essa escultura, que terá quatro metros de altura, simbolizando um metro a cada dia que o cavalo passou sobre o telhado — explicou à coluna.
O prefeito explicou que o artista procurou a entidade porque queria realizar uma doação ao Estado que homenageasse a resistência e a união da população gaúcha afetada durante a enchente.
— Destaco a importância desta obra para o Vale do Taquari, do ponto de vista do que ela simboliza. O Cavalo Caramelo foi um símbolo no Brasil inteiro da resistência, da resiliência, da capacidade de recuperação do povo gaúcho. E o olhar de uma pessoa de fora, um escultor renomado como o Ranilson Viana, ter esse olhar e dar esse presente para o Rio Grande do Sul, especialmente para o Vale do Taquari.
Recentemente, o escultor ganhou destaque nacional após a construção de uma estátua de Nossa Senhora de Fátima de 54 metros em Crato (CE).
— Ele vai bancar a obra. Eu estou providenciando com a minha empresa o frete, porque isso vai ser feito lá em Petrolina, Pernambuco. E a prefeitura de Estrela vai fazer a base, remetendo ao telhado onde o cavalo ficou.