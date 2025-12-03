Revista britânica coloca a UFRGS entre as 10 melhores universidades da América Latina

Brasil tem sete universidades entre as dez primeiras colocadas. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) voltou a figurar entre as 10 melhores universidades da América Latina, de acordo com o ranking da Times Higher Education (THE). A instituição gaúcha ocupa a oitava posição, sendo a única gaúcha entre as 10 primeiras.

A THE é uma publicação britânica especializada em ensino superior e elabora rankings universitários globalmente. A classificação, divulgada nesta quarta-feira (3), para a América Latina e o Caribe utiliza os mesmos critérios adotados no ranking mundial.

O Brasil conta com sete das 10 primeiras instituições. Entre os critérios avaliados, na categoria de ensino o ambiente de aprendizagem; no ambiente de pesquisa o volume, receita e reputação; na qualidade da pesquisa a força, excelência e influência da pesquisa; na perspectiva internacional a equipe, alunos e pesquisa; e na indústria o rendimentos e patentes.

Top 10 melhores universidades da América Latina:

1ª — Universidade de São Paulo (USP);

2ª — Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

3ª — Pontifícia Universidade Católica do Chile;

4ª — Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) (empatadas na mesma colocação)

6ª — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio);

7ª — Tecnológico de Monterrey (México);

8ª — Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

9ª —Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM);

10ª Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).