Quem são os 12 deputados que irão integrar a CPI dos Pedágios na Assembleia Legislativa

A CPI dos Pedágios, que deve ser instalada, nesta terça-feira (16), na Assembleia Legislativa, já está composta. O grupo, que terá como presidente o proponente, deputado Paparico Bacchi (PL), se propõe a analisar as concessões de rodovias estaduais à iniciativa privada.
Contou com a assinatura de 20 deputados — de esquerda e de direita. Seus membros serão, além do presidente, os seguintes parlamentares: Miguel Rossetto (Federação PT/PCdoB), Sofia Cavedon (Federação PT/PCdoB), Haley Lino (Federação PT/PCdoB), Frederico Antunes (PP), Guilherme Pasin (PP), Rafael Braga (MDB), Capitão Martim (Republicanos), Professor Bonatto (PSDB), Tiago Cadó (PDT), Aloisio Classmann (União) e Felipe Camozzato (Novo). _