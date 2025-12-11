Quem são os 10 deputados mais engajados na promoção da igualdade racial?

Pesquisa avaliou os 513 deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma nova pesquisa apresentada pelo Instituto de Referência Negra Peregum, em parceria com a Fundação Tide Setubal, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) e o GEMAA/UERJ, revelou os 10 deputados federais com maior atuação legislativa na promoção da igualdade racial. Em segundo lugar do Ranking Igualdade Racial 2025, está uma deputada gaúcha: Daiana Santos (PCdoB-RS).

Integram a lista os seguintes parlamentares:

Erika Kokay (PT-DF) Daiana Santos (PCdoB-RS) Taliria Petrone (PSOL-RJ) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Tábata Amaral (PSB-SP) Benedita da Silva (PT-RJ) Carol Dartora (PT-PR) Pedro Uczai (PT-SC) Guilherme Boulos (PSOL-SP) Dandara (PT-MG)

Daiana Santos está em seu primeiro mandato, sendo a primeira parlamentar negra e lésbica eleita pelo Estado.

O estudo utilizou um algoritmo desenvolvido pelo OLB para ranquear os parlamentares com base exclusivamente em sua atividade legislativa. Para o Ranking da Igualdade Racial, foram analisadas mais de 37 mil atividades legislativas — incluindo votos nominais, discursos, pareceres, emendas e substitutivos — relacionadas a projetos sobre o tema.

A análise abrangeu subtemas centrais das políticas de igualdade racial, como: ações afirmativas, combate ao racismo, educação, segurança pública, saúde, proteção à mulher, cultura, meio ambiente, e emprego e renda.