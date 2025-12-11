Quem são os 10 deputados mais engajados na promoção da igualdade racial?

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Uma nova pesquisa apresentada pelo Instituto de Referência Negra Peregum, em parceria com a Fundação Tide Setubal, o Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB) e o GEMAA/UERJ, revelou os 10 deputados federais com maior atuação legislativa na promoção da igualdade racial. Em segundo lugar do Ranking Igualdade Racial 2025, está uma deputada gaúcha: Daiana Santos (PCdoB-RS).
Integram a lista os seguintes parlamentares:
- Erika Kokay (PT-DF)
- Daiana Santos (PCdoB-RS)
- Taliria Petrone (PSOL-RJ)
- Célia Xakriabá (PSOL-MG)
- Tábata Amaral (PSB-SP)
- Benedita da Silva (PT-RJ)
- Carol Dartora (PT-PR)
- Pedro Uczai (PT-SC)
- Guilherme Boulos (PSOL-SP)
- Dandara (PT-MG)
O estudo utilizou um algoritmo desenvolvido pelo OLB para ranquear os parlamentares com base exclusivamente em sua atividade legislativa. Para o Ranking da Igualdade Racial, foram analisadas mais de 37 mil atividades legislativas — incluindo votos nominais, discursos, pareceres, emendas e substitutivos — relacionadas a projetos sobre o tema.
A análise abrangeu subtemas centrais das políticas de igualdade racial, como: ações afirmativas, combate ao racismo, educação, segurança pública, saúde, proteção à mulher, cultura, meio ambiente, e emprego e renda.
O Instituto de Referência Negra Peregum é uma organização que integra o campo político do movimento negro brasileiro. A Fundação Tide Setubal é uma organização não governamental, de origem familiar, criada em 2006, que fomenta iniciativas promotoras da justiça social e do desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e que contribuam para enfrentar desigualdades socioespaciais das grandes cidades, em articulação com sociedade civil, instituições de pesquisa, Estado e mercado.