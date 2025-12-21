Quem é quem na "foto de família" do encontro do Mercosul; evento foi marcado por divergências entre Lula e Milei

Encontro ocorreu neste sábado (21) no Paraná. Ricardo Stuckert / Divulgação

Com o cenário das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), o presidente Lula reuniu líderes dos países membros do Mercosul para a tradicional “foto de família” dos eventos diplomáticos. O encontro encerrou os trabalhos das nações sul-americanas em 2025, ano em que o Brasil esteve à frente presidência rotativa do bloco, cargo ocupado pelo país durante o segundo semestre de 2025.

Durante o evento, não era esperada a presença dos presidentes da Argentina, Javier Milei, nem do Paraguai, Santiago Peña — este último deverá liderar o bloco nos seis primeiros meses de 2026.

Da esquerda para a direita, aparecem: o coordenador nacional do Mercosul na Colômbia, Francisco Javier Gutiérrez Plata; o diretor da Secretaria de Economia do Ministério do Exterior do Peru, Jorge Félix Rubio Correa; o presidente do Panamá, José Raúl Mulino; o presidente da Argentina, Javier Milei; o presidente do Paraguai, Santiago Peña; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi; o ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Fernando Aramayo; o ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren Stork; o ministro-conselheiro da Embaixada do Equador, Franklin Fernando Guzmán Gomes; e o secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração, Sergio Abreu.

O encontro

A expectativa para o encontro era a assinatura do acordo Mercosul–União Europeia. No entanto, a ratificação do documento foi transferida para janeiro de 2026, diante da pressão da França e da Itália por mais salvaguardas para a parceria, principalmente em razão das manifestações de agricultores europeus.

O encontro foi marcado por divergências entre Lula e Milei, especialmente no campo geopolítico. Mesmo sem citar os Estados Unidos, o presidente brasileiro criticou os recentes movimentos militares americanos no mar do Caribe próximo da Venezuela. Ao citar o conflito entre Argentina e Reino Unido pelas Ilhas Malvinas, em 1982, afirmou que a América do Sul volta a ser assombrada pela presença militar dos americanos.

