Que falta faz o horário de verão no Brasil

Uma hora a mais contribui para o lazer. Fernando Gomes / Agencia RBS

Talvez você não tenha se dado conta, mas estamos há seis anos sem horário de verão.

Dei-me conta disso no domingo (14), enquanto buscava o horário de fechamento das urnas no Chile, país que, na maior parte do ano, fica uma hora atrás em relação ao horário de Brasília.

Leia Mais As mudanças do xadrez geopolítico da América do Sul; veja os mapas

Como, nesta época, o Chile está em horário de verão, os ponteiros do relógio estão equiparados lá e aqui.

Bateu saudade: que falta que faz o horário brasileiro de verão.

Esse é um dos assuntos que divide opiniões, como direita e esquerda, Grêmio e Inter, churrasco com espeto ou grelha. O objetivo desta coluna não é alimentar a polarização, que enoja homens e mulheres de boa vontade. É só lamentar mesmo.

Leia Mais Milei compartilha post que mostra o mapa do Brasil formado por uma favela

Desde 2019, o Brasil não adota mais o horário de verão — a prática foi suspensa pelo governo Jair Bolsonaro, sob argumento de que mudanças nos padrões de consumo de energia tornaram a medida ineficaz para economia de eletricidade.

Desde então, por mais que alguns de nossos aparelhos eletrônicos insistam em mudar automaticamente o relógio, em nenhuma região do país houve alteração. O Ministério de Minas e Energia afirma que o sistema elétrico brasileiro está em condição de “segurança energética completa e absoluta”. Logo, não há riscos de racionamento.

Mas sou fã do horário de verão porque é preciso entender o mundo para além da perspectiva econômica. Mesmo sem impacto relevante na conta de luz, o horário de verão é uma daquelas políticas públicas de bem-estar urbano, estímulo econômico indireto e melhor aproveitamento da luz natural, especialmente nessas pagos, no sul do Brasil.

Há evidências de que mais luz natural no fim do dia incentiva atividades físicas ao ar livre, reduz sedentarismo, melhora a saúde mental, especialmente após a jornada de trabalho.

Em países que mantêm o horário de verão, há correlação com maior prática esportiva no período vespertino, e estudos internacionais indicam queda em acidentes de trânsito no fim da tarde, quando há mais luz natural.

A mudança desloca o pico de circulação para horários mais claros, especialmente no retorno do trabalho. Você sabe: Menos acidentes = menos custos sociais e hospitalares.

Mesmo sem economia direta de energia: setores como comércio, bares, restaurantes, turismo e lazer se beneficiam do dia mais longo, há estímulo ao consumo e à economia local, cidades ganham mais vitalidade no espaço público.

Mais luz natural prolonga o uso de parques, praças e áreas públicas. Pode fortalecer a convivência social e a segurança urbana pela presença de pessoas na rua. Cidades mais vivas são, em geral, cidades mais seguras.