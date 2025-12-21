Quais são os países amigos de Nicolás Maduro e para onde ele poderia fugir em caso de guerra?

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel e Ali Khamenei. OZAN KOSE, Kristina Kormilitsyna, Venezuelan Presidency, Juan BARRETO, KHAMENEI.IR / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

À medida que as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela se intensificam, aumenta também a possibilidade de um conflito armado. Mas quais seriam os países aliados de Nicolás Maduro e para onde ele poderia fugir em caso de uma guerra?

Há, pelo menos, quatro nações com maior proximidade ao governo venezuelano, seja por afinidade ideológica, histórica ou econômica: Rússia, Turquia, Cuba e Irã.

Turquia

O país de Recep Tayyip Erdoğan ganhou destaque em 2025, inclusive como palco de tentativas de acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. A relação entre o líder turco e Maduro pode ser caracterizada como uma aliança estratégica baseada em convergências ideológicas, interesses econômicos e uma postura comum contra as pressões ocidentais. Além disso, Turquia e Venezuela mantêm forte comércio bilateral, que movimentou cerca de um bilhão de dólares em 2022, com o ouro como principal produto.

Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia. ADEM ALTAN / AFP

Por outro lado, Erdoğan também mantém laços estreitos com Donald Trump. Ambos são líderes nacionalistas, populistas e adeptos de uma política externa assertiva e não convencional. Desde 1979, Turquia e Estados Unidos têm um tratado de extradição, o que poderia complicar uma eventual fuga de Maduro para território turco.

Rússia

Para muitos analistas, a Rússia seria o destino mais seguro. A relação entre os dois países é uma aliança estratégica profunda, moldada por interesses geopolíticos, energéticos e militares, além de uma postura conjunta de oposição à influência ocidental e aos Estados Unidos. Essa aproximação se desenvolveu principalmente durante os governos de Hugo Chávez (1999-2013).

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está há 26 anos no governo. MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik/AFP

A Rússia é o principal fornecedor militar da Venezuela desde os anos 2000, com contratos estimados em US$ 11 bilhões. Há também cooperação energética e econômica, apoio diplomático e geopolítico, e um interesse estratégico russo em enfraquecer a influência dos EUA na América do Sul.

Leia Mais Por que os EUA estão à beira de uma guerra com a Venezuela? Entenda

A relação entre Vladimir Putin e Nicolás Maduro é, portanto, uma aliança baseada em interesses mútuos, cooperação militar e energética, e um confronto compartilhado com a influência norte-americana.

Cuba

Venezuela e Cuba são aliados históricos, com uma convergência ideológica profunda, cooperação econômica vital e uma troca estratégica de recursos. Entre os fundamentos dessa aliança estão a herança de Chávez e Fidel Castro e a retórica antiamericana.

Na cooperação econômica e energética, destaca-se a troca de petróleo venezuelano por profissionais cubanos — médicos, professores e técnicos — além de assessoria em segurança, inteligência e planejamento estatal.

A proximidade geográfica, no entanto, é um ponto crítico: Havana está a apenas 150 quilômetros da Flórida, o que colocaria Maduro muito perto do território americano em caso de fuga.

Irã

O Irã se destaca pelo sentimento antiamericano. Teerã e Caracas mantêm uma parceria estratégica baseada em interesses pragmáticos, fortemente marcada pelo antagonismo comum aos EUA, pela cooperação energética e econômica e pelo alinhamento geopolítico no eixo antiocidental.

Ambos os países se autodeclaram líderes da resistência ao “hegemonismo dos EUA” e contra o “Norte global”. Há também cooperação nas áreas militar e de segurança.

Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. KHAMENEI.IR / AFP