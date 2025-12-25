Quais os 20 pontos da proposta de paz da Ucrânia e dos EUA apresentada à Rússia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Após semanas de negociações, a Ucrânia e os Estados Unidos elaboraram uma versão preliminar do plano de paz revisado por ambos para pôr fim à guerra travada pela Rússia, que está prestes a completar quatro anos.
O plano inicial, que contava com 28 pontos, foi reformulado em 20 tópicos (veja todos abaixo) e apresentado, ponto a ponto, pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em conversa com jornalistas nesta terça-feira (23).
Entre os pontos principais, destacam-se: a soberania da Ucrânia; acordos de não agressão entre os dois países; garantias sólidas de segurança; a adesão da Ucrânia à União Europeia; a criação de fundos para a recuperação econômica e, principalmente, um cessar-fogo total.
Embora ainda persistam dúvidas sobre a questão territorial e se Moscou aceitará os novos termos, Zelensky destacou que o plano atualizado prevê o congelamento da frente de batalha nas linhas atuais e abre a possibilidade de criação de zonas desmilitarizadas.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi informado sobre a proposta. Nesta quarta-feira (24), o governo russo informou que Moscou formulará sua posição sobre o documento.
Veja os pontos apresentados por Zelensky:
- Soberania: A soberania da Ucrânia será reafirmada. Todos os signatários confirmam que a Ucrânia é um Estado soberano.
- Não Agressão: Acordo pleno e incondicional de não agressão entre Rússia e Ucrânia. Será criado um mecanismo de monitoramento da linha de contato via sistema de vigilância espacial para garantir notificações precoces de violações.
- Garantias de Segurança: A Ucrânia receberá garantias de segurança sólidas.
- Efetivo Militar: As Forças Armadas Ucranianas manterão 800.000 militares em tempos de paz.
- Garantias Internacionais: EUA, Otan e países europeus oferecerão garantias baseadas no Artigo 5:
a. Se a Rússia invadir a Ucrânia, haverá resposta militar coordenada e restabelecimento de todas as sanções mundiais.
b. Se a Ucrânia invadir a Rússia ou abrir fogo sem provocação, as garantias serão anuladas.
c. O acordo não exclui garantias bilaterais adicionais.
- Ratificação Legal: A Rússia formalizará a política de não agressão em todas as suas leis e documentos exigidos.
- União Europeia: A Ucrânia se tornará membro da UE em prazo definido, com acesso privilegiado imediato ao mercado europeu.
- Pacote de Desenvolvimento: Acordo separado sobre investimento e prosperidade cobrindo:
a. Fundo de Desenvolvimento para tecnologia e Inteligência Artificial.
b. Cooperação com empresas americanas na modernização da infraestrutura de gás e gasodutos.
c. Reconstrução conjunta de áreas afetadas e modernização de bairros residenciais.
d. a g. Desenvolvimento de infraestrutura, extração de minerais, financiamento pelo Banco Mundial e nomeação de um executivo financeiro global para gerir o plano.
- Fundos de Recuperação: Criação de fundos para economia, infraestrutura e questões humanitárias:
a. Fundo de capital de US$ 200 bilhões (R$ 1,1 trilhão) criado por EUA e Europa.
b. Mobilização de instrumentos financeiros internacionais para a reconstrução pós-guerra.
c. Adoção das melhores práticas globais para atrair investimento estrangeiro direto.
d. Direito à compensação por danos causados.
- Livre Comércio: Aceleração do acordo de livre comércio com os Estados Unidos.
- Estado Não Nuclear: A Ucrânia confirma que continuará sendo um Estado não nuclear (TNP).
- Energia Nuclear: A Central de Zaporizhzhia será operada em conjunto por Ucrânia, EUA e Rússia.
- Educação e Tolerância: Implementação de programas contra o racismo e preconceitos, seguindo as normas da UE para proteção de minorias e liberdade religiosa.
- Linha de Contato: As posições das tropas na data do acordo são reconhecidas, de fato, como a linha de contato nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.
a. Reconhecimento mútuo da localização atual das forças.
b. Grupo de trabalho para definir reposicionamento de forças e zonas econômicas especiais.
c. Mobilização de forças internacionais para supervisão (sujeito à aprovação do Parlamento ou referendo).
d. Retirada russa das regiões de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv para validade do acordo.
e. Adesão integral às Convenções de Genebra.
- Integridade Territorial: Compromisso de não modificar acordos territoriais futuros pelo uso da força.
- Navegação: A Rússia não impedirá o uso comercial do rio Dnieper e do Mar Negro pela Ucrânia.
- Comitê Humanitário: Troca de prisioneiros no princípio "todos por todos", incluindo condenados desde 2014, crianças e presos políticos.
- Democracia: Organização de eleições o mais rápido possível após a assinatura.
- Conselho de Paz: Acordo juridicamente vinculante supervisionado por um Conselho de Paz liderado pelo presidente Trump, com participação de Ucrânia, Europa, Otan e Rússia.
- Cessar-fogo: Entrada em vigor imediata de um cessar-fogo total após a aceitação de todas as partes.