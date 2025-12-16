Projeto RioS é um mapa do caminho para lidar com as cheias do Guaíba

Orla do Guaíba castigada na enchente de maio de 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

Um dos méritos do Projeto RioS, apresentado nesta segunda-feira (15) pelo governo do Estado, é tratar o tema da resiliência climática, da redução do risco de desastres e da promoção da justiça socioambiental de forma sistêmica. Um dos aprendizados a partir da grande enchente de 2024 é que a água não obedece a divisas municipais. Se chove muito no Planalto em pouco tempo, os cursos d'água conduzirão esse colossal volume, cidade por cidade, até o Lago Guaíba.

SAIBA MAIS DO PROJETO Projeto vai mapear riscos e apontar medidas para reduzir impacto de fenômenos naturais no RS

Não adianta construir um dique em Eldorado do Sul sem pensar que essa água contida ali vai ocupar a terra em outros locais, no bairro Arquipélago, na Capital, ou em Guaíba, por exemplo. Vasos comunicantes é um termo que aprendemos nas aulas de ciência.

A partir do acrônico RioS (Resiliência, inovação e obras para o futuro do Rio Grande do Sul), o projeto pretende fazer um raio x da região hidrográfica do Guaíba, que contém nove bacias hidrográficas e 252 municípios, sugerindo novas medidas para enfrentar os futuros eventos extremos. Foram feitos 180 projetos - investimento de R$ 30 milhões, via Funrigs, e a entrega de um documento final em 525 dias.

— Esse, eu tenho dito, não é apenas um desejo do Rio Grande do Sul, mas uma obrigação. O que nós vivemos nesses últimos eventos climáticos, nos dá uma obrigação em relação a nós mesmos, de recuperação e resiliência, mas nos impõe uma responsabilidade também de nos apresentarmos para o Brasil com um exemplo de projetos, programas, planos e de estratégia que deva ser observada por outras unidades da federação. Nós queremos poder servir não apenas de alerta, mas também de caminho, de proposta de caminho, de um plano que eles possam seguir também para evitar que tenham o tamanho dos transtornos que nós tivemos — disse o governador.