Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Na Capital
Programa de transporte escolar gratuito em Porto Alegre dobra beneficiários nos últimos oito meses

Conforme a Smed, houve ganho de agilidade no atendimento e o prazo de solicitação foi reduzido para no máximo 24 horas

Vitor Netto

