Programa de transporte escolar gratuito em Porto Alegre dobra beneficiários nos últimos oito meses

O programa Vou à Escola, que garante gratuidade no transporte coletivo a estudantes de baixa renda de Porto Alegre, praticamente dobrou o número de beneficiários nos últimos oito meses: passou de 4.557 estudantes em março para 8.731 em novembro, um crescimento de 91,6%.

Os dados são da Secretaria Municipal de Educação (Smed), coordenadora do programa. Conforme a secretaria, também houve ganho de agilidade no atendimento: em março, o tempo médio de análise do benefício chegava a 60 dias após a solicitação. Agora, o prazo foi reduzido para no máximo 24 horas.

— Identificamos oportunidades de melhoria e adotamos medidas como a padronização dos fluxos, capacitações para as escolas, envio de orientações constantes por e-mail e ajustes nas equipes de análise — explicou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

Quem pode solicitar

Têm direito ao benefício crianças da Educação Infantil e estudantes de baixa renda do Ensino Fundamental das redes municipal, estadual ou federal que não conseguem vaga em escola próxima da residência (entre 1 e 2 km de distância).

