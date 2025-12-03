Programa de transporte escolar gratuito em Porto Alegre dobra beneficiários nos últimos oito meses

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O programa Vou à Escola, que garante gratuidade no transporte coletivo a estudantes de baixa renda de Porto Alegre, praticamente dobrou o número de beneficiários nos últimos oito meses: passou de 4.557 estudantes em março para 8.731 em novembro, um crescimento de 91,6%.
Os dados são da Secretaria Municipal de Educação (Smed), coordenadora do programa. Conforme a secretaria, também houve ganho de agilidade no atendimento: em março, o tempo médio de análise do benefício chegava a 60 dias após a solicitação. Agora, o prazo foi reduzido para no máximo 24 horas.
— Identificamos oportunidades de melhoria e adotamos medidas como a padronização dos fluxos, capacitações para as escolas, envio de orientações constantes por e-mail e ajustes nas equipes de análise — explicou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.
Quem pode solicitar
Têm direito ao benefício crianças da Educação Infantil e estudantes de baixa renda do Ensino Fundamental das redes municipal, estadual ou federal que não conseguem vaga em escola próxima da residência (entre 1 e 2 km de distância).
A solicitação deve ser feita diretamente na escola, mediante entrega da documentação pelo responsável ou pelo aluno. A instituição encaminha o pedido do cartão TRI à Smed, que realiza a conferência dos dados. Após a aprovação, o estudante é avisado pela escola para retirar o cartão no local indicado.