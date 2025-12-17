Primeiras lojas do "Redença Park", no local do antigo Posto da Redenção, devem ser abertas na sexta-feira

Espaço recebe últimos ajustes. Rodrigo Lopes / Agencia RBS

Os primeiros negócios na área da esquina da Avenida José Bonifácio com a Avenida Osvaldo Aranha, onde ficava o antigo Posto da Redenção, em Porto Alegre, planejam começar o atendimento ao público nesta sexta-feira (17).

Conforme a empresa Alegrow, que venceu a licitação para exploração gastronômica no "Redença Park", falta apenas a ligação da energia elétrica por parte da CEEE Equatorial. Mesmo assim, alguns proprietários pretendem já começar o atendimento ao público para que os clientes possam "se conectar" com o novo local de lazer do bairro Bom Fim, que contará com food trucks e contêineres com cafés, bares e restaurantes.

David, sócio fundador da Boom Juices, pretende abrir estabelecimento ao público nesta sexta-feira (19). Rodrigo Lopes / Agencia RBS

É o caso de David Fonseca, sócio fundador da Boom Juices, empresa de alimentação saudável, que inaugurará, no local, sua quinta loja na cidade.

- Esse é um bairro pelo qual transitam muitas pessoas, há muita gente no final de semana: tem a pista de atletismo, com grupos de corrida, e, aos domingos, o Brique da Redenção - afirmou.

Nesta quarta-feira (17), a coluna esteve no local, que passa pelos últimos retoques. Produtos já estão nas vitrines de lojas, e torres das chopeiras de uma cervejaria já exibiam uma camada de gelo na parte externa. O sistema de energia elétrica utilizado, por enquanto, é de teste.

Produtos já estão nas vitrines. Rodrigo Lopes / Agencia RBS

A inauguração oficial, segundo a Alegrow, ainda não tem data. Mas deve ser em breve.

O local estava desativado desde julho de 2021. O complexo será ocupado por quatro empresas: além da Boom, uma loja de conveniência, da Alegrow, uma de souvenirs, da Top Parks, e uma cervejaria, a Tupiniquim.