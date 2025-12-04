Por que o governo do Estado está focado em atrair turistas de Portugal para o RS

Elaborado pelo governo do Estado, o Plano de Promoção Internacional do Turismo do Rio Grande do Sul selecionou cinco mercados estratégicos para atrair mais turistas ao Rio Grande do Sul: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Portugal.
Juntos, essas cinco nações representam um potencial de mais de 900 mil visitantes anuais para o Estado. Sozinha, a Argentina responde por 77,4% dos turistas estrangeiros no Rio Grande do Sul.
A estreia internacional da estratégia está programada para fevereiro de 2026, na BTL Lisboa, a principal feira de turismo de Portugal. O mercado português foi identificado como prioritário devido ao crescimento de 28,1% no número de visitantes entre 2024 e 2025.
O plano apresenta ainda um novo posicionamento internacional para o estado: "O Rio Grande do Sul tem muito mais".
A mensagem busca destacar as experiências únicas que o Estado oferece e que vão além do Brasil tradicionalmente conhecido no exterior: turismo de inverno, o maior centro de entretenimento da América Latina, 400 anos de história das Missões Jesuíticas, geoparques com cânions, vinhos premiados internacionalmente, alta gastronomia e diversidade cultural.