Por que o governo do Estado está focado em atrair turistas de Portugal para o RS

Um mosaico de pontos turísticos do RS. Darius Pippi, Flow Films, Juliana Bublitz, Lisielle Zanchettin e Leonardo Oliveira / Divulgação e Agência RBS

Elaborado pelo governo do Estado, o Plano de Promoção Internacional do Turismo do Rio Grande do Sul selecionou cinco mercados estratégicos para atrair mais turistas ao Rio Grande do Sul: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Portugal.

Juntos, essas cinco nações representam um potencial de mais de 900 mil visitantes anuais para o Estado. Sozinha, a Argentina responde por 77,4% dos turistas estrangeiros no Rio Grande do Sul.

A estreia internacional da estratégia está programada para fevereiro de 2026, na BTL Lisboa, a principal feira de turismo de Portugal. O mercado português foi identificado como prioritário devido ao crescimento de 28,1% no número de visitantes entre 2024 e 2025.

O plano apresenta ainda um novo posicionamento internacional para o estado: "O Rio Grande do Sul tem muito mais".