Por que o Brasil deseja se tornar um país com atuação no Oceano Ártico

O tema ainda está bastante restrito à comunidade científica e aos pensadores da defesa brasileiros. Mas avançou um pouco.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou o parecer de adesão do Brasil ao Tratado sobre Spitsbergen, assinado em Paris em 9 de fevereiro de 1920, em vigor desde 2 de abril de 1925.

Originalmente, o tratado foi firmado por Noruega, EUA, Dinamarca, França, Itália, Japão, Países Baixos, Grã-Bretanha e Irlanda, Territórios Britânicos d’Além-Mar, e Suécia. O texto reconhece a soberania da Noruega sobre o arquipélago de Svalbard, localizado no Oceano Ártico.

O texto estabelece o direito dos países signatários à exploração de recursos naturais, promovendo uma gestão internacional. O parecer é do deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB).

- A região de Svalbard desempenha um papel crucial no cenário internacional, especialmente devido à sua importância ambiental - disse o parlamentar.

O Ártico influencia as dinâmicas climáticas globais e serve como ponto de referência para pesquisas científicas.

- A eventual assinatura do Tratado de Svalbard abre o Ártico para o Brasil. A região sofre as mais rápidas mudanças do clima no planeta, mudando o cenário geopolítico - avalia o glaciologista Jefferson Simões, o mais experiente cientista brasileiro, da UFRGS.

Além disso, sua zona marítima é rica em recursos minerais, incluindo petróleo e gás natural, sendo também vital para as atividades de pesca.

Para o Brasil, a adesão ao Acordo representa um passo estratégico, dentro da ideia de se posicionar como um ator dos debates polares. O país tem a experiência de 40 anos na Antártica por meio do Programa Antártico Brasileiro (Proantar) e deseja também ser um protagonista do debate no Ártico, instalando, por exemplo, uma estação científica na região.

Segundo Redecker, o Brasil poderia utilizar dados coletados para aperfeiçoar sua produção agrícola, desenvolvimento tecnológico e se antecipar com antecedência aos efeitos climáticos adversos, além de participar em condições de igualdade das oportunidades de exploração sustentável de recursos, atração de investimentos e inserção de empresas nacionais em cadeias produtivas ligadas à pesca, biotecnologia marinha, mineração e logística.

Ao assinar esse tratado, o Brasil passa a fazer parte de um mecanismo jurídico-institucional que regula uma região do Ártico — algo que nenhum país da América do Sul havia feito oficialmente até então. Isso simboliza a abertura de uma porta: o Brasil não permanece restrito à sua fronteira continental ou ao Hemisfério Sul, mas assume um papel global, com presença nas regiões polares.