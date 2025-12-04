Por que nós, homens, estamos matando mulheres?

Casos aumentam, apesar das denúncias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não tenho como imaginar o que as mulheres sentem e sofrem - nas calçadas, nas escolas, no trabalho e, principalmente, dentro de casa. Mas silenciar significa omitir-se. E feminicídio é papo de homem, sim.

Não é possível assistir às imagens da mulher arrastada por um quilômetro pela marginal Tietê em São Paulo e simplesmente continuar tomando um chope ou ler que outra vítima levou 60 socos do namorado em um elevador de Natal, fechar a tela do celular e seguir para o futebolzinho no final de tarde.

Por que estamos, nós, homens, matando mulheres?

Fala-se mais sobre o assunto, denuncia-se mais, as penas estão mais pesadas, e, mesmo assim, os índices de feminicídio seguem subindo no Brasil, o país onde quatro mulheres são assassinadas a cada 24 horas pelo simples fato de serem... mulheres. Vítimas que, em geral, dormem ao lado de seus assassinos ou dividem com eles a mesa da família.

O feminicídio não surge de repente. Não tem geração espontânea. É o capítulo final e macabro de um processo de violêcia paulatina, que começa com a elevação do tom de voz, passa por abusos psicológicos e físicos e restrições financeiras perpetrados principalmente por parceiros.

Contra essa epidemia, sabemos o que precisa ser feito: ações interdisciplinares, como programas de conscientização nas escolas, protocolos de atendimento no sistema de saúde para detectar riscos potenciais e fortalecimento da rede de denúncia e de mecanismos de suporte a mulheres que precisam abandonar seus lares. Nada disso é novidade.

Mas nada disso está sendo suficiente. Mulheres continuam sendo mutiladas e mortas.

Tampouco medidas protetivas têm servido. São inócuas ou, melhor dizendo, só servem para aliviar a nossa consciência. Pensamos: "O Estado está fazendo a sua parte", viramos para o lado, dormimos, enquanto mais um homem viola a restrição, vai lá e mata uma mulher.

A verdade é uma só: não vai parar.

Não vai parar enquanto você, homem — como eu —, não se indignar de verdade.

Não vai parar enquanto não mudarmos nosso comportamento.

Não vai parar enquanto continuarmos rindo das piadinhas misóginas na mesa do bar.

Não vai parar enquanto seguirmos silenciando, relativizando, desviando o olhar.

Mas precisa mudar. Hoje. Agora.