Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

O país do "tapetão"
Opinião

PL da Dosimetria foi feito sob medida para livrar Bolsonaro da cadeia

E assim caminha o Brasil, onde leis são aletradadas no meio da noite, nos últimos dias de dezembro, a toque de caixa, para que a população não reflita

