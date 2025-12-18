Peter Arnett, o jornalista que entrou onde todos queriam sair, morre aos 91 anos

Peter Arnett, lenda do jornalismo de guerra MIKE CLARKE / AFP

Eu tinha 12 anos em janeiro de 1991 e ficava com os olhos vidrados na TV, com aquele relato a quente do início da Guerra do Golfo. A imagem do mapa do Iraque estava paralisada na tela da rede CNN, enquanto Peter Arnett, junto com os colegas Bernard Shaw e John Holliman, descrevia, da janela do quarto do hotel, os “céus de Bagdá” como um cenário espetacular e assustador, em transmissões ao vivo e ininterruptas.

— Flashes brilhantes por todo o céu — dizia, em meio aos estrondos das bombas.

— Minúsculos pontinhos luminosos — continuava ele, referindo-se aos disparos das baterias antiaéreas iraquianas.

Muitas vezes, a única imagem real que a televisão mostrava era uma tela escura, pontuada por esses flashes. A descrição era complementada pelo som ambiente das explosões e pela narrativa dramática e em tempo real do jornalista, tornando o público testemunha do conflito.

Além do relato, que transpirava o desenrolar da História ao vivo, o que mais me fascinava era a coragem da equipe da CNN: enquanto praticamente todos os jornalistas foram embora de Bagdá, sob ordens do ditador Saddam Hussein, Arnett, Shaw e Holliman ficaram. E foram os olhos e os ouvidos do mundo naquele momento de inflexão histórica.

Leia Mais O jornalismo que importa

Pensava que aquele teria sido o grande momento do repórter neozelandês radicado americano.

Anos depois, eu era repórter iniciante, e o jornalista Marcelo Rech, então diretor de redação de ZH e, como Arnett, veterano da Guerra do Golfo, orientou:

— Tu tens de ler Ao vivo do Campo de Batalha.

Marcelo me emprestou a obra Live from the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World’s War Zones. Ali, descobri que Arnett, quando chegou a Bagdá, já era um tarimbado correspondente. Pela Associated Press, cobrira o conflito do Vietnã de 1962 até o fim da guerra, em 1975. Repetiria na metrópole iraquiana o que fizera em Saigon. Fora um dos últimos jornalistas na antiga capital do Vietnã do Sul, quando a cidade caiu para os norte-vietnamitas, apoiados pelos comunistas. Dali, fora alçado ao panteão dos grandes correspondentes, aqueles que entram onde todos querem sair.

Peter Arnett nos deixou nesta quarta-feira (17), aos 91 anos. Sua coragem e seus relatos me inspiraram como jornalista e, espero, fiquem como legado para as futuras gerações de repórteres em campo.

No vídeo abaixo, ele lembra a cobertura no Golfo.