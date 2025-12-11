Padre Júlio Lancellotti estará em Porto Alegre para mutirão do Judiciário

Padre Júlio Lancellotti Rovena Rosa / Agência Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Referência na defesa dos direitos humanos e conhecido pelo trabalho social junto à população vulnerável, o padre Júlio Lancellotti estará em Porto Alegre nesta sexta-feira (12), para participar do mutirão PopRuaJud.

Organizado pelo Judiciário, a iniciativa volta-se ao atendimento de pessoas em situação de rua.

Esta será a segunda edição do mutirão, que ocorrerá das 10h às 17h, no Largo Zumbi dos Palmares (Av. Loureiro da Silva, 730), no bairro Cidade Baixa. Durante o evento, serão oferecidos serviços de assistência social, orientação jurídica, saúde e cidadania, por meio da atuação conjunta de instituições públicas e organizações da sociedade civil.

A abertura oficial será às 11h e contará com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto, da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Fabianne Breton Baisch, da presidente do Comitê Regional PopRuaJud, desembargadora Gisele Anne Vieira de Azambuja.