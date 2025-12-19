Os agricultores se tornaram a principal "pedra no sapato" de Lula para o acordo Mercosul-União Europeia

Protestos de agricultores em Bruxelas nesta quinta-feira (18). NICOLAS TUCAT / AFP

As pressões da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pelo adiamento da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, somadas à crise no "namoro" entre o presidente Lula e o francês Emmanuel Macron, podem até ter contribuído para adiar a ratificação do tratado para 2026. No entanto, o pano de fundo decisivo é outro: os agricultores europeus.

Nesta quinta-feira (18), milhares deles foram a Bruxelas com centenas de tratores para protestar contra a política agrícola da União Europeia e, sobretudo, contra o acordo comercial com o Mercosul. A capital da Bélgica foi o cenário onde os líderes dos 27 países da UE se reuniram para a última cúpula do ano.

O resultado foi que, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a ratificação ficará para janeiro de 2026. Para assinar o documento, Ursula precisava antes da aprovação de uma maioria qualificada dos Estados-membros.

Mas por que os agricultores europeus temem tanto o acordo? Como já sublinhado pela coluna neste espaço, eles receiam perder espaço com o livre comércio dos alimentos do Mercosul, principalmente os do Brasil. A produção brasileira seria muito mais competitiva devido à alta produtividade e ao menor custo em comparação com a europeia.

Também não é de hoje que os países europeus, com a França à frente, revestem o protecionismo com um manto de defesa ambiental. Alegam que a produção de alimentos no Mercosul não segue os mesmos padrões ambientais, sociais e sanitários exigidos na Europa, e que o acordo aceleraria o desmatamento na Amazônia e permitiria a entrada de agrotóxicos hoje proibidos no bloco.

Durante a tarde desta quinta-feira, Lula disse no Planalto que sempre soube que a França era contrária ao acordo e que a surpresa veio da Itália:

— E eu liguei hoje para a primeira-ministra Meloni. Disse para ela que a data de 20 de dezembro não foi proposta por nós. O 20 de dezembro foi uma data proposta pela Ursula von der Leyen e pelo António Costa, dizendo que iriam votar em Bruxelas e que viriam aqui para que a gente assinasse o acordo. Ela ponderou que não é contra o acordo. Ela apenas está vivendo um certo embaraço político por conta dos agricultores italianos, mas que tem certeza de que é capaz de convencê-los — destacou Lula.