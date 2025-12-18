O que une Bad Bunny, Rihanna, Michelle Obama e o papa Leão XIV

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A revista americana de moda e estilo de vida Vogue elegeu as pessoas mais bem-vestidas de 2025. A lista, com 55 nomes, inclui influencers, músicos, atores, políticos e… o papa Leão XIV.
De acordo com a publicação, Leão XIV ficou conhecido por romper com o estilo mais discreto de seu antecessor, o papa Francisco, embora tenha mantido seu alfaiate e preservado o legado papal de vestes litúrgicas.
Entre os melhores "looks" do ano, a Vogue destacou sua primeira aparição como pontífice, na sacada central da Basílica de São Pedro, "com uma capa vermelha e uma estola vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz em um cordão de seda dourada".
Além do papa, figuram na lista o cantor porto-riquenho Bad Bunny (artista mais ouvido do Spotify em 2025); as atrizes Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, Pamela Anderson e Cate Blanchett; os atores Timothée Chalamet e Jacob Elordi; as cantoras Rihanna, Rosalía e Chappell Roan; a tenista Vênus Williams; e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama; entre outras.