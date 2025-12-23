"O pé direito é nosso": há 11 anos, Havaianas usava o slogan em propaganda

Propaganda das Havaianas de 2014. Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A propaganda da marca Havaianas — protagonizada pela atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro pelo filme Ainda Estou Aqui — gerou críticas e até boicotes por parte de setores do eleitorado brasileiro. No vídeo, a atriz aparece dizendo não querer que ninguém “comece o ano com o pé direito”, frase que foi interpretada por alguns como uma mensagem política aos eleitores da direita.

Contudo, há 11 anos, durante a Copa de 2014, a marca utilizou um slogan que poderia ser interpretado como oposto ao atual. Na época, o ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ) — que então era deputado federal — declarava: “O pé direito é nosso”.

Entenda os casos

No comercial de 2025, Fernanda Torres diz:

— Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés.

Já o comercial de 2014 começava com Romário em uma loja da Havaianas. Durante o atendimento, ele pedia para a atendente separar cada pé do par de chinelos em uma sacola diferente. Em seguida, o ex-jogador aparecia assistindo a um jogo da Seleção Brasileira usando apenas o pé direito do calçado.

Ao ser questionado sobre o paradeiro do pé esquerdo, Romário dava um sorriso e a propaganda cortava para a imagem de uma encomenda chegando à casa do jogador argentino Diego Maradona, uma alusão à histórica rivalidade com os "hermanos". O comercial encerrava com o slogan: “Havaianas, o pé direito é nosso”.

A propaganda de 2014 foi lançada durante a Copa do Mundo, período que também coincidiu com a proximidade das eleições presidenciais entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Diferentemente daquela época, o comercial de 2025 foi atingido pela intensa polarização política atual, sendo interpretado por parte dos eleitores de direita como uma afronta ao seu campo ideológico.