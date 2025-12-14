Atacar judeus em momentos de celebração religiosa não é por acaso. É tentativa de impor o medo

Pessoas feridas após ataque em praia de Sydney. SAEED KHAN / AFP

Não há lugar seguro para judeus - nem Israel, como ficou evidenciado no massacre de 7 de outubro de 2023. Vitaminado por discursos de ódio e instrumentalizado politicamente em todos os continentes, o antissemitismo tem transitado rapidamente de declarações retóricas, pichações em muros e cartazes aparentemente inofensivos para atos mortíferos, reais, durante celebrações religiosas judaicas em diferentes quadrantes.

O massacre de dois anos atrás em Israel ocorreu durante a celebração de Simchat Torá. Neste domingo (14), na Austrália, foi no Chanuká, a festa das luzes (em razão do candelabro de nove pontas), que marca a vitória dos macabeus contra o rei Antíoco IV e a reconquista do segundo Templo de Jerusalém, no século 2 antes de Cristo. É emblemática justamente por simbolizar a luta da comunidade pela liberdade de praticar sua religião.

Atacar judeus em momentos de celebração religiosa não é por acaso. É uma tentativa de impor o medo.

Leia Mais Só comida lançada de paraquedas não vai aplacar a fome em Gaza

O conflito no Oriente Médio, entre Israel e o grupo terrorista Hamas, contribuiu para o aumento do antissemitismo pelo mundo. Os relatórios em diferentes países documentam essa realidade. Confunde-se as condenáveis ações do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Gaza, ao longo de dois anos de conflito, com o direito do povo judeu de existir e viver em paz.

Como já pontuei em outras colunas, condenar e criticar manobras militares, ataques a civis e decisões políticas de um determinado governo ou Estado é uma coisa. Desejar o extermínio de um povo ou o exercício de sua fé é outra. Antissemitismo é racismo.

A série de ataques que matou, neste domingo (14), pelo menos 16 pessoas na praia de Bondi, em Sydney, ocorre em um dos países mais seguros do mundo - inclusive com restrições severas a armas que dificultaram, desde 1996 (o último grande ataque do tipo), massacres como os que ocorrem, com frequência, nos EUA. Mas não é um ato isolado. No último dia 3, o principal documento sobre antissemitismo na Austrália - o relatório ECAJ Report on Anti-Jewish Incidents in Australia 2025 - salientou que incidentes contra judeus mantiveram-se em patamares historicamente altos, com picos sustentados após 7 de outubro de 2023.

Dados citados por observadores indicam que o volume de incidentes foi, em média, quase cinco vezes maior que a média anual anterior, sinalizando uma mudança estrutural no ambiente de segurança para judeus no país. O relatório agrupa os atos em duas categorias - vandalismo, agressões, ameaças, interrupções em eventos e distribuição de propaganda neonazista - e discurso público, como declarações hostis online e offline e campanhas de deslegitimação.

Os episódios foram registrados em diversas jurisdições, como Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane e Canberra.

Ações coordenada das autoridades, como maior investigação e inteligência policial, prevenção online, proteção de locais sensíveis e políticas públicas, são fundamentais. Mas não se vence o antissemitismo sem declarações públicas de condenação, como boa parte dos governos - inclusive do Irã - o fez neste domingo (14) em relação ao atentado na praia de Bondi.