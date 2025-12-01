Novo voo entre Rivera e Montevidéu deve movimentar a Fronteira Oeste

Localizado no Uruguai, mas que serve as cidades de Rivera (UY) e Santana do Livramento. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um novo voo comercial entre Rivera e Montevidéu vai entrar em operação nesta segunda-feira (1º). A rota liga o Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, ao Aeroporto Binacional de Rivera — também conhecido como Aeroporto da Paz — localizado no Uruguai, mas que serve as cidades de Rivera (UY) e Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Conforme a Aeropuertos Uruguai, empresa que administra o Aeroporto de Rivera, os voos serão operados às segundas e quartas-feiras pela companhia Paranair, em aeronaves com capacidade para 50 passageiros.

Horários:

Rota Montevidéu — Rivera: Partida às 19h00, chegada às 19h45.

Rota Rivera — Montevidéu: Partida às 20h45, chegada às 21h30.

O voo inaugural decolará de Montevidéu às 19h, com previsão de pouso em Rivera antes das 20h. Depois, a aeronave voltará para a capital do Uruguai. O primeiro voo contará com a presença de autoridades do governo uruguaio.