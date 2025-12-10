Nos últimos cinco anos, aumentou 26% a média mensal de internações no SUS em Porto Alegre

Em 2020, eram 12.192. Neste ano, subiu para 15.397. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em cinco anos, a média mensal total de internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre aumentou 26%. Em 2020, eram 12.192. Neste ano, subiu para 15.397. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.

Nas internações eletivas, o aumento foi de 79%. E as de internações de urgência vem se mantendo estáveis no patamar de 10,7 mil a média mensal. Conforme a secretaria, a média de ocupação dos leitos de UTI pediatria é de 85% de pacientes provenientes do interior do Estado.

Ao todo são solicitadas cerca de 3,5 mil transferências por mês para leitos em Porto Alegre — mais de 110 por dia. Em média, a Capital consegue transferir entre 70 e 90 pacientes por dia, mais durante os dias de semana e menos aos finais de semana.

Na segunda-feira (8), a coluna abordou a situação da bebê Maitê, de quatro meses, internada em Santa Rosa em estado grave e cujos pais só conseguiram um leito de UTI pediátrica em Porto Alegre após decisão judicial.

Conforme os dados da secretaria, em média, são solicitadas entre três e quatro transferências para UTI pediátricas por dia. São atendidos entre 1,5 e dois acessos diários.

Nesta terça-feira (9), sete crianças aguardavam leito pediátrico na Capital.