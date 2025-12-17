Nos 120 anos de Erico Verissimo, Ana Terra é eleita personagem favorita do escritor gaúcho

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
No dia em que se comemoram os 120 anos de Erico Verissimo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encerrou uma votação para escolher personagem favorito criados pelo escritor gaúcho na obra O Tempo e o Vento. A urna eletrônica, disponível desde o início do ano, foi fechada nesta quarta-feira (17) e elegeu Ana Terra como a principal personagem.
O projeto, realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), fez parte das comemorações dos 190 anos da Assembleia. Durante todo o período, o dispositivo ficou à disposição do público no Memorial do Legislativo.
Ana Terra recebeu 632 votos. Em seguida, apareceram Bibiana Terra Cambará, com 438 votos; Pedro Missioneiro, com 387; e Capitão Rodrigo Cambará, com 373.
No total, a exposição recebeu cerca de seis mil visitantes, que registraram aproximadamente 1.840 votos.