"Não acho que seja um instrumento mais adequado", diz Leite sobre CPI dos pedágios

Governador Eduardo Leite comentou, nesta segunda-feira (15), sobre o assunto. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço

O governador Eduardo Leite comentou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos pedágios na Assembleia Legislativa para investigar as propostas do governo para a concessão dos blocos 1, 2 e 3 das rodovias estaduais, e também sobre a realização do leilão de um trecho, já marcado para os próximos meses.

— Estou absolutamente convicto sobre a necessidade de os Estados brasileiros fazerem concessões rodoviárias. Os Estados que têm capacidade financeira melhor do que a nossa, que não carregam o peso de uma dívida, de um déficit, fazem concessões. Já nós, que não temos a mesma capacidade de investimento por conta desse passivo que carregamos por erros do passado, é ainda mais fundamental fazê-las — disse o governador em entrevista nesta segunda-feira (15) no Palácio Piratini.

Leia Mais Quem são os 12 deputados que irão integrar a CPI dos Pedágios na Assembleia Legislativa

De acordo com Leite, pedágios são polêmicos em qualquer lugar, mas, em sua avaliação, é o caminho que pode viabilizar obras e investimentos no Estado.

— Eu lamento profundamente que aqui se formou uma associação entre a esquerda e a direita para contestar e atacar a partir dessa CPI, mas vamos enfrentar como sempre enfrentamos [...] Este governo não se acovardará, não deixará de fazer o que tem sido feito, e a nossa responsabilidade como governo vai até o último dia.

Segundo o governador, em 40 anos o Rio Grande do Sul fez 50 quilômetros de duplicação de estradas com recursos próprios, enquanto os dois blocos de concessão que o atual governo está propondo pretendem duplicar 600 quilômetros em 10 anos.

Leia Mais Todo mundo quer andar em estrada boa, mas ninguém gosta de pagar pedágio

O leilão do bloco 2, por exemplo, está marcado para março, no primeiro trimestre de 2026. Para o governador, a CPI não colabora com o melhor interesse do Estado, que é criar um ambiente propício para atrair mais concorrentes.