Na contramão do Nobel, Nicolás Maduro é proclamado "Arquiteto da paz"

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Exatamente uma semana após María Corina Machado receber o Prêmio Nobel da Paz, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi proclamado "Arquiteto da Paz" pela Sociedade Bolivariana da Venezuela.
A premiação ocorreu na quarta-feira (17), mas o vídeo só foi divulgado nesta sexta-feira (19). A sede da Sociedade Bolivariana da Venezuela reúne uma série de obras em homenagem a Simón Bolívar. Maduro também foi nomeado, na ocasião, presidente honorário da Sociedade.
O que chama a atenção, no entanto, é que a premiação não era conhecida até então. No ato, uma mulher que participa da cerimônia afirma que a condecoração foi concedida por unanimidade pelo grupo.
A Sociedade Bolivariana da Venezuela é uma instituição cultural, educativa e histórica dedicada ao estudo, preservação e difusão do pensamento, da vida e da obra de Simón Bolívar (1783–1830).