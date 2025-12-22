Moradores do Moinhos de Vento se mobilizam para implementar novas tecnologias de segurança

Preocupados com assaltos e outros crimes, moradores da Rua Santo Inácio, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, estão buscando mobilizar os vizinhos para investir em novas tecnologias de segurança, como o monitoramento inteligente, prática que vem ganhando adeptos, entre condomínios, em diferentes áreas da cidade.
A tecnologia permite controle automatizado de acesso de veículos, identificação facial de moradores e visitantes e de veículos, com aproximações suspeitas (como leitura de placas, cor, tipo e cidade de origem dos veículos), além de alertas imediatos para riscos, entre outras.
A proposta inclui as ruas Marques do Herval, Luciana de Abreu, Barão de Santo Ângelo, Hilário Ribeiro e Engenheiro Álvaro Nunes Pereira. A iniciativa é puxada pelo advogado Marcino Fernandes Rodrigues Junior e Gilberto Simões Pires, moradores da Santo Inácio.
— O cercamento eletrônico de identificação facial e de placas conectado com a forças de seguranças, Brigada, Polícia Civil e Guarda Municipal, será nas ruas de acesso à Rua Santo Inácio e em toda a Rua Santo Inácio com totens de 3 metros — explicou Rodrigues à coluna.
Em outubro, a coluna publicou iniciativa semelhante, no bairro Petrópolis: a ideia da empresa Kravi Portaria Remota pretende criar uma rede de vigilância em uma microrregião com alta concentração de condomínios atendidos pela empresa.