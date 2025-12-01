Momento histórico: como foi o encontro entre descendentes de Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi

No dia 7 de novembro, houve um reencontro histórico em Porto Alegre. Os descendentes de Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi se reuniram na capital gaúcha. Raul Justino Ribeiro, tetraneto de Bento, recebeu Francesco Garibaldi Hibbert, trineto de Garibaldi.
O momento foi de grande emoção, amizade, ideais, boa e saudosa conversa, que resgata e vivifica, segundo Raul, a memória da história do Rio Grande do Sul. Francesco mora entre a Itália e a Suíça.
Essa foi sua primeira visita ao Estado, como parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana.