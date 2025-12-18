Módulo instalado pela UFRGS no Polo Sul é destaque em série com Will Smith 

A série documental "Pole to Pole", estrelada pelo ator Will Smith e produzida pela National Geographic, estreia no próximo dia 14.
O astro percorreu, durante cem dias, sete continentes: do Polo Sul ao Polo Norte, passando por ambientes como Amazônia, as Ilhas do Pacífico, e o Himalaia.
E há uma participação gaúcha: no primeiro episódio, Will Smith visita o módulo Criosfera 1, instalado pela UFRGS, junto com UERJ e Inpe, no interior da Antártica. Ele esteve no local em 2022 para mostrar como pesquisadores atuam e sobrevivem investigando as mudanças do clima.
A série estará disponível, no Brasil, no canal Disney+.