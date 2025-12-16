Milei compartilha post que mostra o mapa do Brasil formado por uma favela

Em um ato de provocação, o presidente da Argentina, Javier Milei, usou o mapa do xadrez político atual na América do Sul para considerar o Brasil e os demais países governados pela esquerda como favelas.
A publicação foi feita após a vitória de José Antonio Kast, de direita, no Chile, na eleição de domingo (14).
Já os territórios argentino e de países governados pela direita aparecem ilustrados com prédios, áreas verdes e lagos, em uma representação futurista.
A publicação foi feita, originalmente, por apoiadores de Milei no domingo (14) e repostada na conta do presidente argentino.
No post original, apoiadores escreveram: "O povo sul-americano grita liberdade. Basta de socialismo empobrecedor".
O mapa utilizado é o que a coluna chamou atenção, sobre a existência de uma fronteira ideológica e visual entre direita e esquerda na América do Sul. Essa linha é representada por Brasil, Uruguai e Colômbia. Veja abaixo.