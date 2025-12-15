Mercado Público passa a contar com armário digital para retirada gratuita de autotestes de HIV

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço
O Mercado Público de Porto Alegre agora conta com um ponto de retirada de autotestes de HIV. Trata-se de um armário digital do qual é possível retirar gratuitamente os testes, mediante inscrição no programa "A Hora é Agora", desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).
A iniciativa teve início em 2021, com a implantação do programa em Porto Alegre. O primeiro armário foi instalado no Shopping Total, agora transferido para o Mercado Público.
Para solicitar o autoteste, é necessário acessar o site ahoraeagora.org/autoteste, realizar o cadastro e escolher a forma de recebimento. Há três opções disponíveis:
- Receber em qualquer endereço indicado, por meio dos Correios, em embalagem discreta;
- Retirar utilizando um código secreto no armário digital, como o localizado no Mercado Público de Porto Alegre;
- Retirar o autoteste presencialmente em unidades do SAE IAPI, no bairro Passo da Areia, ou no SAE CSVC, no bairro Santa Tereza.
Somente em 2025, 591 pessoas foram beneficiadas pelo programa "A Hora é Agora" e receberam autotestes pelos Correios – 886 sanguíneos e 304 orais. Apenas pelo armário digital, foram 97 retiradas, correspondendo a 118 autotestes sanguíneos e 76 orais.