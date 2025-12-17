Marcada a data do leilão de área no porto da Capital

Capacidade total de movimentação e armazenagem é de 624 mil toneladas por ano. Marco Favero / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Ministério dos Portos e Aeroportos realizará, no dia 26 de fevereiro, o primeiro bloco de leilões de terminais portuários do Governo Federal em 2026. Entre os ativos ofertados está o POA26, área do Porto Organizado de Porto Alegre.

Além do terminal de Porto Alegre, outros três compõem o bloco: Macapá (AP), Natal (RN) e Recife (PE). Os investimentos previstos somam R$ 229 milhões. Somente para o POA26, estão previstos R$ 21,13 milhões em investimentos para o arrendamento da área.

O certame, anunciado nesta quarta-feira (17), será realizado pelo Ministério em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) na B3, em São Paulo.

Os terminais incluídos no primeiro leilão portuário de 2026

TMP Recife (PE) – O terminal de passageiros do Recife tem previsão de investimentos de R$ 2,3 milhões e prazo de concessão de 25 anos. Juntamente com os terminais de Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Salvador (BA), ele deverá fortalecer um circuito integrado de cruzeiros no Nordeste, reforçando a vocação turística da região.

MCP01 – Porto de Santana (AP) – Este porto tem papel importante no estado do Amapá e na região Norte, sendo voltado especialmente ao escoamento da produção de grãos e cavaco de madeira. A previsão é de R$ 150,20 milhões em investimentos e um período de concessão de 25 anos.

POA26 – Porto de Porto Alegre (RS) – Localizado na área do Porto Organizado de Porto Alegre, o terminal POA26 terá R$ 21,13 milhões em investimentos para arrendamento. Ele será destinado à movimentação e armazenagem de granel sólido, com prazo de concessão de 10 anos. O leilão do POA26 visa contribuir para a modernização da infraestrutura portuária na Região Sul.

NAT01 – Porto de Natal (RN) – Destinado principalmente ao escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro, o terminal de Natal tem previsão de investimentos de R$ 55,17 milhões e prazo de concessão de 15 anos. Assim como outros portos da região, ele reforça a capacidade de movimentação de cargas no Nordeste.