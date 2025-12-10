"Manobra de engenharia política e jurídica": o que a imprensa internacional está dizendo sobre o PL da Dosimetria

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O tumulto ocorrido entre parlamentares e a Polícia Legislativa do Congresso brasileiro nesta terça-feira (9) e a aprovação, na madrugada desta quarta-feira (10), do chamado PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros acusados de crimes, foi destaque na imprensa internacional.
Com a manchete "Câmara dos Deputados do Brasil aprova projeto de lei que reduz as penas de Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe", o argentino La Nación classificou a votação no Congresso como uma "manobra de engenharia política e jurídica" e afirmou que o fato é "resultado de uma negociação de última hora envolvendo a liderança do Congresso, partidos de centro-direita do chamado 'Centrão' e a própria família Bolsonaro".
Também de Buenos Aires, o Clarín destacou em sua manchete a turbulenta sessão vivida no Congresso brasileiro: "Brasil: Parlamentares aprovam redução drástica da pena de Bolsonaro em sessão caótica". O periódico portenho enfatizou a possibilidade de redução significativa da pena do ex-presidente.
O espanhol El País deu destaque à redução da pena de Bolsonaro e de outros envolvidos na trama golpista, aos quais se referiu como "golpistas".
O italiano la Repubblica destacou a alta tensão no parlamento brasileiro com a remoção à força do deputado governista Glauber Braga (PSOL-RJ). O jornal trouxe a manchete: "O Brasil aprova legislação para reduzir a pena de Bolsonaro, com um deputado assumindo a presidência da Câmara".
A agência do Catar Al Jazeera abordou o tumulto ocorrido entre Glauber Braga, outros parlamentares e a Polícia Legislativa, que removeu os governistas à força do plenário.
A notícia também foi destaque do francês Le Parisien, que trouxe a manchete: "Brasil: Em clima tenso, parlamentares aprovam lei para reduzir pena do ex-presidente Bolsonaro".