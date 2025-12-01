Mais de 50 árvores e retrato de Trump feito de Lego; veja fotos da decoração de Natal da Casa Branca

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, apresentou a decoração de Natal da Casa Branca na segunda-feira (1º), que tem como tema "Lar é onde o coração está".
Alguns detalhes chamam a atenção: a decoração inclui 75 guirlandas com laços vermelhos clássicos, mais de 50 árvores de Natal, 213 metros de festão, 7.622 metros de fita, 10.000 borboletas artificiais e um retrato de Trump feito de Lego.
De acordo com a Casa Branca, a inspiração de Melania para a decoração de Natal de 2025 veio "das alegrias, desafios e do movimento constante inerentes à maternidade e aos negócios".
"Neste Natal, vamos celebrar o amor que guardamos dentro de nós e compartilhá-lo com o mundo ao nosso redor. Afinal, onde quer que estejamos, podemos criar um lar repleto de infinitas possibilidades.", escreveu Melania no X.
Na Sala Verde, por exemplo — utilizada para pequenas recepções e chás —, foram posicionados dois retratos de Lego nas janelas: um de Trump e outro do presidente George Washington. Há também elementos decorativos em celebração ao 250º aniversário dos Estados Unidos, que será comemorado no próximo ano.
O ponto alto da decoração é a Árvore de Natal oficial da Casa Branca, proveniente de Michigan, localizada no Salão Azul. O lustre do salão teve de ser removido para acomodar a árvore, que mede 5,5 metros de altura.