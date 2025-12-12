"Ir onde eles estão, tentar fazer justiça e dar dignidade", diz presidente do TJRS sobre mutirão de atendimento a população de rua

Evento ocorreu nesta sexta-feira (12) no Largo Zumbi dos Palmares. Juliano Verardi / DICOM/TJRS

Mais de 40 entidades e organizações da sociedade civil se reuniram nesta sexta-feira (12) para realizar atendimentos voltados à população em situação de rua em Porto Alegre. O 2º PopRuaJud, um mutirão do Judiciário gaúcho, ocorreu no Largo Zumbi dos Palmares e contou com a presença do padre Júlio Lancellotti, referência nacional nas pautas sociais.

A iniciativa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ofereceu mais de 20 serviços, incluindo atendimentos nas áreas de cidadania, saúde e Justiça, como emissão de documentos, ajuizamento de ações, orientações jurídicas, vacinação, atendimentos médicos, odontológicos e veterinários.

— O Poder Judiciário é um só. E, nessa unidade, essa busca pela justiça significa que, onde existem núcleos fragilizados, vulneráveis, excluídos, invisíveis e que às vezes não têm coragem de subir a escada de um Fórum, nós não temos que esperá-los. Temos que ir até onde eles estão, ouvi-los, ver do que precisam, porque nós existimos por causa das pessoas. Fazer justiça é nossa obrigação, não é favor. É ir onde eles estão, tentar fazer justiça e dar dignidade a eles, juntar forças institucionais e, com isso, começar a produzir um cenário de maior equilíbrio social — afirmou o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto.

Serviços oferecidos no PopRuaJud:

Emissão de certidões (nascimento, casamento, óbito)

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

CPF e informações gerais

Orientação para refugiados e migrantes

Regularização de título eleitoral e biometria

Ajuizamento de ações e informações processuais

Orientação jurídica gratuita

Escuta qualificada e rodas de conversa sobre direitos humanos

Consultas e certidões judiciais

Recebimento de denúncias

Orientação sobre benefícios sociais e previdenciários

Atendimentos médicos, odontológicos e veterinários

Vacinas e testes rápidos

Orientação sobre saúde e distribuição de preservativos

Práticas integrativas

Vagas de emprego para pessoas em situação de rua

Orientação social

Cadastro e orientação para pets

Jogos educativos e atividades culturais

Doação de kits de higiene, roupas e calçados

Banho solidário, café da manhã, almoço e jantar

Oficinas, exposições culturais e rodas de conversa

Participaram da abertura do mutirão: o Promotor de Justiça Leonardo Menin; a Defensora Pública do Estado, Gizane Rodrigues; a Juíza do Trabalho Maria Teresa Vieira da Silva; a Juíza Federal e Diretora do Foro da Seção Judiciária do RS, Ingrid Sliwka; o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Enrico Rodrigues de Freitas; o Defensor Público Federal, Geórgio Endrigo Carneiro da Rosa; o Secretário de Estado adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social, Gustavo Saldanha; o representante da Presidência da OAB/RS, Roque Reckziegel; o Corregedor-Geral da Justiça eleito, Desembargador Ricardo Pippi Schmidt; a Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, Juíza de Direito Gioconda Fianco Pitt; o Secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier; o Juiz-Corregedor Felipe Lumertz; e os representante do TRE, Tânia Vieira Mara; da Polícia Civil, Tatiana Bastos; do SINDIREGIS, Calixto Wenzel; e da ARPEN/RS, Genaro Presta. Também acompanharam os magistrados que participarão da ação como voluntários: Juízes de Direito Gabriela Bobsin, Lourdes Helena Pacheco da Silva, Marcelo Malizia, Patrícia Laydner, Luis Antonio Saud Teles e Eugenia Amabilis.