Invest RS apresentará "book" ao mercado com oportunidades para investimentos no setor do turismo

O turismo no Rio Grande do Sul entrou, definitivamente, na pauta do governo do Estado como um setor promissor para atração de investimentos.
Depois de lançar books de oportunidades em inovação e transição energética, a Invest RS, agência de promoção do Estado, lançará mais um documento que estrutura o potencial econômico do Estado a partir do turismo.
O portfólio de inovação reuniu R$ 7 bilhões em oportunidades. O de transição energética agrupou R$ 57,6 bilhões em projetos.
O book do turismo, a ser lançado em 2026, será produzido em parceria Secretaria de Turismo, Sebrae-RS e Transforma RS, com apoio da Embratur.
- Os books são um formato prático e estratégico, que agrupa o potencial do Estado em diversos setores. Com eles estamos criando um portfólio permanente para mostrar aos investidores o potencial do Rio Grande do Sul, que nós, como gaúchos, conhecemos, mas que precisamos organizar e tornar ainda mais conhecido - avalia o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.
A agência está completa um ano de atuação e preparou dois momentos de prestação de contas na próxima semana.