Instituição gaúcha de telemedicina tem dois trabalhos aprovados em congresso mundial de AVC

Idealizador do IMCELER, neurologista Diógenes Guimarães Zãn, durante participação no Congresso. IMCELER / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O IMCELER, instituição gaúcha especializada em telemedicina neurológica, teve dois estudos científicos apresentados no World Stroke Congress, evento mundial dedicado ao acidente vascular cerebral (AVC), realizado em Barcelona, na Espanha.

Os estudos são resultado de uma parceria entre professores da Unisinos e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) juntamente com o IMCELER. Os dois trabalhos tiveram como foco o TeleAVC, programa que tem o propósito de democratizar o acesso ao tratamento especializado do AVC em regiões antes desassistidas.

O primeiro estudo trata da implementação da telemedicina em hospitais sem neurologista 24h. O trabalho avaliou os seis primeiros meses do TeleAVC em sete hospitais gaúchos que nunca haviam realizado trombólise intravenosa. O achado mais significativo foi a recuperação neurológica imediata: a mediana do NIHSS (escala que mede prejuízo neurológico) caiu de 9 para 1 após a trombólise, evidenciando uma melhora clínica robusta nas primeiras horas do tratamento.