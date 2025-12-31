Guerra iminente na fronteira, eleições no Brasil, PL da dosimetria e Copa do Mundo: no que prestar atenção em 2026

Mandel NGAN, Wendys Olivo, Kristina Kormilitsyna, UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, Ricardo Stuckert, TON MOLINA / AFP, Venezuelan Presidency, Presidência da República

O ano que se despede teve a morte do papa Francisco, a eleição de Leão XIV, um cessar-fogo no Oriente Médio, a COP da Amazônia e a condenação e prisão de um ex-presidente, ministros e generais por golpe de Estado.

Já 2026 será ano eleitoral, com Copa do Mundo e debates fundamentais para o futuro de Estado e municípios. A coluna traça cenários para os próximos meses.

A vitrine de Trump

A Copa do Mundo de 2026 será histórica por diversos motivos: terá o maior número de delegações (48) e, pela primeira vez, terá três países como sede simultâneas, EUA, México e Canadá. A abertura ocorrerá em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México). Já a final, em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium (Nova York/New Jersey). Serão 39 dias, o mais longo da história. Com seu nacionalismo exacerbado, Donald Trump deve transformar o campeonato em vitrine de seu segundo mandato.

Donald Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino . STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

Olho no voto

Ano eleitoral é... ano eleitoral. Todos os debates públicos, do municipal ao nacional, acabam contaminados pela disputa.

O primeiro turno ocorre em 4 de outubro, o segundo, em 25 do mesmo mês. Serão escolhidos o presidente, dois senadores, deputados federais, estaduais e os governadores. As eleições de 2026 também marcarão os 30 anos da urna eletrônica.

Em maio, a urna eleitoral completará 30 anos. Roni Rigon / Agencia RBS

Lula (PT) é candidatíssimo à reeleição. Herdeiro do bolsonarismo, Flávio Bolsonaro (PL) se tornou o fato novo de 2025 com a chancela do pai, Jair. A direita ainda se divide entre Tarcísio de Freitas (Republicanos, mais inclinado à busca pela reeleição em SP), Romeu Zema (Novo), Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União), Renan Santos (Missão) e, quem sabe, Michelle (PL). O governador Eduardo Leite (PSD) se apresenta como terceira via.

Na disputa para govenador do RS, já anunciaram pré-candidatura Luciano Zucco (PL), Edegar Pretto (PT), Evandro Augusto (Missão), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Marcelo Maranata (PSDB). No PP, há uma disputa interna entre Covatti Filho e Ernani Polo.

Guerra iminente

A história da América do Sul como um território de paz pode estar perto do fim. A tensão é crescente entre EUA e Venezuela. O governo de Trump designou oito organizações criminosas como grupos terroristas. Em 2 de setembro, os EUA realizaram o primeiro ataque a embarcações que saíam da Venezuela pelo Caribe. Mais de cem pessoas morreram. Uma guerra na fronteira com o Brasil representa riscos à segurança nacional e deve provocar uma onda de refugiados venezuelanos que buscarão entrar no país.

Nicolás Maduro e Donald Trump. JUAN BARRETO,Kamil Krzaczynski / AFP

A paz possível

A depender de Donald Trump, que ainda sonha com o Nobel da Paz, o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia deve ocorrer em breve. Ele e Volodimir Zelensky se reuniram no domingo. A bola está com Vladimir Putin. O objetivo é aprovar um plano de 20 pontos para o fim do conflito, que em 24 de fevereiro completará quatro anos. Entre os pontos principais estão soberania da Ucrânia; acordos de não agressão; garantias de segurança; a adesão da Ucrânia à União Europeia; criação de fundos para a recuperação econômica e, principalmente, cessar-fogo.

Encontro entre Volodimir Zelensky e Donald Trump. JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sem cravar datas, o americano afirmou: “Podemos fechar o acordo em algumas semanas”.

Acordo distante

A pressão de agricultores europeus sob o presidente da França, Emannuel Macron, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, frustou as expectativas de líderes latino-americanos e principalmente de Lula para assinar o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia em 2025. Ficou para janeiro de 2026, ainda sem data. Os céticos acreditam que ele não sai mais. O Brasil deixou a presidência rotativa do Mercosul. Pelos próximos seis meses, a liderança está com o Paraguai.

Santiago Peña, presidente do Paraguai, e Lula. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Depois de Belém

A COP31, em novembro, terá formato inédito: a presidência será compartilhada entre Turquia e Austrália. A sede física será Antalya, na Turquia. Até o evento, o Brasil exercerá a presidência e busca levar adiante um mapa do caminho para fazer aquilo que não foi feito na COP30, em Belém: um mapa do caminho para a redução gradual do uso de combustíveis fósseis.

Novos alívios

A crise tarifária entre EUA e Brasil está em uma fase de diálogo diplomático, com a retirada, pelos americanos, de sobretaxas em vários produtos. Apesar do alívio no setor de alimentos, a indústria pesada brasileira ainda enfrenta barreiras. As negociações seguem entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O Brasil ofereceu parcerias em terras raras (minerais críticos) e incentivos para data centers americanos em troca do fim total das tarifas.

Trump anunciou, no primeiro semestre, tarifas a diversos países. Brendan SMIALOWSKI / AFP

PL da dosimetria

Aprovado pelo Congresso no apagar das luzes de 2025, o PL da Dosimetria seguirá dividindo a nação. Deve ser vetado pelo presidente Lula no próximo dia 8 de janeiro, aniversário de três anos dos ataques na Praça dos Três Poderes. O documento voltará para o Congresso. O PL diminui penas de condenados pelos atentados, beneficiando condenados como Jair Bolsonaro.

Equilíbrio distante

O Supremo Tribunal Federal entra em um ciclo decisivo para sua credibilidade. Atitudes de alguns ministros recolocam a Corte sob lupa, em um momento em que confiança institucional será ativo estratégico em ano eleitoral. Chama atenção o desgaste em torno do ministro Alexandre de Moraes, cuja atuação tem sido central em temas sensíveis da política. Reportagens de O Globo revelaram o envolvimento de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, em apurações relacionadas ao Banco Master, o que reabre o debate sobre transparência, conflitos de interesse e a importância do distanciamento institucional.

Ministro Alexandre de Moraes teve destaque em 2025. EVARISTO SA / AFP

A cidade e o Estado

No nível estadual, o ano é de novo impulso na reconstrução. Ao completar dois anos da grande enchente, o Piratini quer fazer avançar projetos de atração de investimentos e rediscutir a região hidrográfica do Guaíba. Outro debate que divide, inclusive a base do governo, é o da concessão dos blocos 1 e 2 de rodovias estaduais à iniciativa privada.

