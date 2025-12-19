Guerra iminente: "A Venezuela está sozinha", diz cientista político de Caracas

Carlos Romero, professor de Ciência Política Arquivo Pessoal / Arquivo pessoal

Titular do Instituto de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Central da Venezuela, o pesquisador Carlos Romero conversou com a coluna sobre o risco iminente de um ataque dos Estados Unidos a seu país.

— Nunca se pensou que a discórdia entre a Venezuela e os Estados Unidos chegaria tão longe — lamentou.

Romero, que está em Caracas, destaca três pontos para explicar as razões pelas quais Donald Trump está ameaçando o país.

— Em primeiro lugar, ele vê uma espécie de espaço no qual China e Rússia possam expandir suas posições no que considera o "lago americano", ou seja América Latina e o Caribe. Em segundo lugar, porque, para Trump, a Venezuela se separou do que considera "consenso hemisférico". Em terceiro, porque a Venezuela é um país petrolífero, e Trump não quer esse país com tal importância caia nas mãos de seus inimigos históricos — explicou.

Na opinião do professor, as relações entre os EUA e Venezuela chegaram a um limite.

— Ou se busca uma negociação para que seja estabelecido um modo de vida entre os dois países, ou outro caminho, o do enfrentamento bélico. Chegamos a um momento de grande polarização com a ausência do apoio que poderia esperar dos países da América Latina a favor de Venezuela. É uma situação tremendamente difícil porque a Venezuela está sozinha — diz.

Sobre o ambiente nas ruas, Romero afirma que "há tensão, mas não pânico":