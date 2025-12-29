Grupo de gaúchos vence prêmio de inteligência artificial e vai conhecer a Google

Grupo de gaúchos conquistou o prêmio Hackathon Gemini for Education. Inteli / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um grupo de estudantes gaúchos conquistou um prêmio nacional de inteligência artificial voltado à educação: o Hackathon Gemini for Education. O evento é organizado pelo Inteli (universidade com foco em tecnologia) e pela Faculdade de Medicina da USP, com o apoio do Google.

A solução campeã, denominada DALT, é um jogo de RPG (Role Playing Game) desenvolvido para que estudantes que prestarão o Enem aprendam os conteúdos que podem cair na prova. Dentro da plataforma, o jogador constrói sua própria jornada de aprendizado e ganha pontos conforme demonstra domínio dos temas. Como prêmio, o grupo ganhou uma viagem para a Califórnia, onde conhecerá o escritório do Google e fará um roteiro pelo Vale do Silício.

Compõem a equipe: Anne Santos, Larissa Quadros Silva Costa, Maria Eduarda Fillmann e Ting Wei Chang. Os quatro se conheceram em um curso do projeto Geração Caldeira. Atualmente, as três jovens cursam Ciência da Computação em diferentes instituições e municípios.