Fundação Marcopolo ganha prêmio que destaca ações de impacto social

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Fundação Marcopolo está entre os vencedores da 15ª edição do Prêmio Brasileiro de Design – BDA (Brasil Design Award). Seu Projeto Amplificador conquistou o destaque prata na categoria Design de Impacto Social — Prosperidade. Outra iniciativa, o motorhome Nômade, também foi agraciado com o destaque prata na categoria Design de Produto.
O Projeto Amplificador foi realizado em duas edições, em 2022 e 2024, com foco em jovens de 8 a 17 anos da Escola Marcopolo de Criatividade. A iniciativa promoveu oficinas de moda, música, dança, audiovisual e artes como ferramentas de transformação social.
Em 2024, o eixo principal foi a moda, que utilizou resíduos têxteis da fabricação de ônibus da Marcopolo em processos de upcycling, design sustentável e análise do ciclo de vida dos materiais.
O Prêmio Brasileiro de Design – BDA é organizado pela Associação Brasileira de Empresas de Design (ABEDESIGN). A conquista coroa um ano produtivo para a Fundação Marcopolo, marcado por ações relevantes para a transformação de Caxias do Sul em uma cidade educadora. Em 2025, foram realizadas várias iniciativas nesse sentido, como a inauguração da Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, a realização de mais uma edição do Simpósio “O Futuro Que Queremos”, a abertura de cursos para a comunidade e a participação na COP30.