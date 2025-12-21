Fiergs pede ao Ministério da Saúde que priorize mão de obra e insumos gaúchos em construção de novo hospital

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) solicitou ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que o ministério valorize a mão de obra local, bem como os insumos e equipamentos das indústrias gaúchas, na construção do novo complexo do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). O empreendimento reunirá os hospitais Fêmina e Criança Conceição e levará o nome do escritor gaúcho Luis Fernando Veríssimo.
O encontro ocorreu no sábado (20) e reuniu, além de Padilha, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier; o presidente do GHC, Gilberto Barichello; o diretor financeiro do GHC, João Motta; o assessor da diretoria do GHC, Voltaire Santos; o presidente do conselho de administração da Panvel, Julio Mottin; e o deputado federal Paulo Pimenta (PT).
O novo hospital inteligente contará com investimento de R$ 1 bilhão, liberado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A obra terá prazo de execução de três anos. No local, estão previstos 531 leitos clínicos, cirúrgicos e de emergência, além de 150 leitos complementares, e a ampliação de 16 para 44 salas cirúrgicas, com suporte especializado. A empresa vencedora da concorrência firmará um contrato de gestão por pelo menos 30 anos.