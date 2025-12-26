EUA, Argentina, China e mais: as projeções geopolíticas da Federasul para 2026

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Durante o balanço de fim de ano da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), a diretoria apresentou suas projeções para 2026, com foco especial nas pautas geopolíticas que devem dominar as atenções da entidade no próximo ciclo.
Os cenários foram detalhados pelo vice-presidente de Economia da Federasul, Fernando Marchet. De acordo com o balanço, as regiões que estarão no radar estratégico da federação incluem: Estados Unidos, Argentina, Europa, Ucrânia, Oriente Médio, China e, prioritariamente, o Brasil.