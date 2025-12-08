Estudantes simulam conferência da ONU para debater crises globais e justiça internacional

Evento ocorreu entre sexta-feira (5) e domingo (7). Rafaela Willers / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mais de 170 estudantes mobilizaram-se durante o fim de semana para debater temas que variaram de crimes contra a humanidade a disputas geopolíticas futuristas, passando por dilemas dos direitos humanos e do sistema internacional de justiça. Chamado de POAMUN VI, o evento é promovido pela Pan American School de Porto Alegre e trata-se de uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU).

A atividade reuniu alunos de 13 a 18 anos de 16 escolas do Rio Grande do Sul, da Bahia e de São Paulo com o objetivo de estimular o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação pública e o engajamento com questões globais, buscando formar jovens líderes mais conscientes e preparados para atuar em contextos internacionais.

O evento contou com uma palestra de abertura do promotor Gilson Borguedulff Medeiros, da Promotoria Criminal de Caxias do Sul, que abordou o tema geral “Curiosidade em vez de Conflito: a justiça começa quando ousamos perguntar por quê” e orientou discussões baseadas em questões reais do noticiário global, distribuídas em cinco comitês temáticos.

Na simulação do Tribunal Penal Internacional, os jovens debateram o Caso Promotoria vs. Joseph Kony, ugandês que responde a 39 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No comitê The New World Order, o tema foi "Desenhando a Estrutura de Governança da Nova Ordem Mundial".

No Junior Human Rights Council, o foco das discussões foi como garantir o direito à educação em zonas de conflito e assegurar o acesso igualitário a recursos médicos em crises humanitárias e campos de refugiados. Já o Junior Security Council abordou a regulamentação internacional e o desarmamento de armas biológicas, além da militarização do Ártico.