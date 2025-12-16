Estados Unidos afirmam que mais de 2,5 milhões de imigrantes ilegais deixaram o país

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) anunciou que, ao longo de aproximadamente um ano, mais de 2,5 milhões de imigrantes em situação irregular deixaram os Estados Unidos.
Os dados são referentes ao período de 20 de janeiro de 2025 — quando o presidente Donald Trump assumiu seu segundo mandato — até o presente momento. Segundo o governo americano, as operações de fiscalização do DHS resultaram em mais de 605 mil deportações. Além disso, 1,9 milhão de imigrantes em situação irregular se retiraram voluntariamente do país neste período.
Segundo a secretária adjunta do DHS, Tricia McLaughlin, os dados apresentados pelo governo mostram que o DHS prendeu mais de 595 mil imigrantes em situação irregular.