Em nota, Brasil repudia terrorismo e manifestações de antissemitismo

O Itamaraty divulgou nota, na tarde deste domingo (14), expressando "consternação" em relação ao atentado ocorrido em uma praia de Sydney, na Austrália, que matou pelo menos 16 pessoas.
O atentado foi dirigido contra a comunidade judaica, que celebrava evento religioso do Chanuká, a "festa das luzes". Na declaração, o governo também condena o antissemitismo.
Na nota, o governo brasileiro afirma que "expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao governo australianos. O Brasil reafirma seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa".
O Itamaraty acrescenta que não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas do ataque.