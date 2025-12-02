El Salvador compra mais de US$ 16 milhões em tênis do RS

Calçados Beira Rio tem 11 unidades produtivas no Rio Grande do Sul. Calçados Beira Rio / Reprodução Youtube

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia de El Salvador adquiriu mais de 1 milhão de pares de tênis da empresa calçadista gaúcha Calçados Beira Rio S.A. A quantia, de acordo com a imprensa local, é de US$ 16 milhões. A compra faz parte do programa de uniformes, calçados e materiais escolares do governo salvadorenho.

A informação do contrato foi confirmada pelo presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, à coluna. Segundo ele, os pares devem ser entregues em janeiro.

— É muito importante avançarmos no mercado internacional. E o governo de lá está valorizando a educação — disse ele à coluna.

Questionado sobre a quantia exata, Argenta afirmou que gira em torno deste valor.

Leia Mais Mais de 50 árvores e retrato de Trump feito de Lego; veja fotos da decoração de Natal da Casa Branca

O portal de notícias El Mundo, de El Salvador, trouxe dados do site Comprasal, sistema eletrônico de licitações públicas do país centro-americano, que mostram dois processos datados de 27 de novembro de 2025: um de US$ 13.682.760 e outro de US$ 3.000.000.

Aproximação com o RS

A informação também foi dada pelo embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Alberto Aparício Bermúdez, ao secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul (ERRS) em Brasília, Henrique Pires, em reunião nesta terça-feira (2).

Secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul (ERRS) em Brasília, Henrique Pires, e embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Alberto Aparício Bermúdez. Nauro Junior / EBSB

A visita do embaixador ao escritório do RS também teve o objetivo estreitar as relações do Estado com o país centro-americano.