El Salvador compra mais de US$ 16 milhões em tênis do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia de El Salvador adquiriu mais de 1 milhão de pares de tênis da empresa calçadista gaúcha Calçados Beira Rio S.A. A quantia, de acordo com a imprensa local, é de US$ 16 milhões. A compra faz parte do programa de uniformes, calçados e materiais escolares do governo salvadorenho.
A informação do contrato foi confirmada pelo presidente da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, à coluna. Segundo ele, os pares devem ser entregues em janeiro.
— É muito importante avançarmos no mercado internacional. E o governo de lá está valorizando a educação — disse ele à coluna.
Questionado sobre a quantia exata, Argenta afirmou que gira em torno deste valor.
O portal de notícias El Mundo, de El Salvador, trouxe dados do site Comprasal, sistema eletrônico de licitações públicas do país centro-americano, que mostram dois processos datados de 27 de novembro de 2025: um de US$ 13.682.760 e outro de US$ 3.000.000.
Aproximação com o RS
A informação também foi dada pelo embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Alberto Aparício Bermúdez, ao secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul (ERRS) em Brasília, Henrique Pires, em reunião nesta terça-feira (2).
A visita do embaixador ao escritório do RS também teve o objetivo estreitar as relações do Estado com o país centro-americano.
Segundo Pires, El Salvador pretende ampliar suas relações comerciais com o RS. Será construída uma agenda que incluirá reuniões com agentes públicos e privados interessados em possíveis intercâmbios comerciais e culturais. A delegação salvadorenha demonstrou interesse em áreas produtivas do Estado, como portos, turismo, aeroportos e indústrias de bens manufaturados, entre outras.