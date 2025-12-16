Desnível do Guaíba, que agravou inundação da zona norte de Porto Alegre, deve ser levado em conta, diz pesquisador da UFRGS

O comportamento hídrico da bacia do Guaíba, desde as nascentes até a foz do sistema, é único — e não fragmentado. Essa premissa, reafirmada pela coluna, é corroborada pelo pesquisador Elírio Ernestino Toldo Jr., do Centro de Pesquisas do Instituto de Geociências da UFRGS, o conceito do corpo fragmentado conduziu a graves problemas durante a enchente de 2024, como o desnível d'água entre a região norte do Guaíba e a foz do sistema de toda a bacia hidrográfica na Ponta de Itapuã. Esse desnível, na perspectiva de Toldo, levou a inundação de toda a zona norte de Porto Alegre, inclusive do aeroporto Salgado Filho.
— A conexão do sistema, em uma visão integrada é fundamental para a gestão das enchentes — afirma.
Essa visão corrobora com a iniciativa do Projeto RioS, apresentado pelo governo do Estado na segunda-feira (15) e que pretende traçar um mapa do caminho para se pensar a região hidrográfica do Guaíba como um todo - são nove bacias hidrográficas e mais de 250 municípios. Toldo, entretanto, salienta que a hidrodinâmica do Guaíba, parte importante de toda a bacia hidrográfica, por ser a desembocadura do sistema, é um conceito que ainda não foi bem incorporado na gestão da enchente.
A vazão é medida mensalmente desde 2022 pelos pesquisadores da UFRGS. Junto com colegas do Instituto de Geociências e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, os professores fizeram uma nota técnica para informar sobre os resultados das medições dentro do corpo hídrico (e não apenas com emprego de modelos numéricos), que demonstram a eficiência do sistema fluvial como agente de escoamento e transportador de sedimentos, em uma clara evidência da conexão entre a bacia hidrográfica (84.651 km2), e o sistema costeiro do Estado.