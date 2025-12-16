Desnível do Guaíba, que agravou inundação da zona norte de Porto Alegre, deve ser levado em conta, diz pesquisador da UFRGS

O Guaíba, na região do Gasômetro, durante a enchente de 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O comportamento hídrico da bacia do Guaíba, desde as nascentes até a foz do sistema, é único — e não fragmentado. Essa premissa, reafirmada pela coluna, é corroborada pelo pesquisador Elírio Ernestino Toldo Jr., do Centro de Pesquisas do Instituto de Geociências da UFRGS, o conceito do corpo fragmentado conduziu a graves problemas durante a enchente de 2024, como o desnível d'água entre a região norte do Guaíba e a foz do sistema de toda a bacia hidrográfica na Ponta de Itapuã. Esse desnível, na perspectiva de Toldo, levou a inundação de toda a zona norte de Porto Alegre, inclusive do aeroporto Salgado Filho.

— A conexão do sistema, em uma visão integrada é fundamental para a gestão das enchentes — afirma.

Essa visão corrobora com a iniciativa do Projeto RioS, apresentado pelo governo do Estado na segunda-feira (15) e que pretende traçar um mapa do caminho para se pensar a região hidrográfica do Guaíba como um todo - são nove bacias hidrográficas e mais de 250 municípios. Toldo, entretanto, salienta que a hidrodinâmica do Guaíba, parte importante de toda a bacia hidrográfica, por ser a desembocadura do sistema, é um conceito que ainda não foi bem incorporado na gestão da enchente.